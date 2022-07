Timmerdorp Gorinchem bouwt aan 49e editie, maar zoekt ook vrijwilligers: ‘We willen geen nee verkopen’

EVEN VRAGEN AANDe Beroemdste bouwwerken ter wereld, zo luidt de 49e editie van het Timmerdorp in Gorinchem dat op 15 tot en met 19 augustus plaatsvindt. De belangstelling voor het vijfdaagse evenement is dit jaar zo groot, dat er meer vrijwilligers nodig zijn om geen nee te hoeven verkopen. Voorzitter Patrick van Mourik vertelt.

Waarom moet de jeugd hiernaartoe?

,,Het is een ontzettend sociaal evenement voor kinderen van 5 tot ongeveer 12 jaar om de zomervakantie af te sluiten. Van maandag tot en met vrijdag wordt er - natuurlijk - heel veel getimmerd en geverfd, er is een optocht, er komt een kinderartiest, een attractiedag met waterspeeltoestellen, een stormbaan en springkussens en op de laatste dag wordt alles in de brand gestoken.’’

,,Voor de één een hoogtepunt, de ander staat erbij te huilen omdat zin of haar bouwwerk in de fik gaat. Maar voor de meesten geldt: doen ze eenmaal mee, dan blijven ze dat vaak doen. Het is een soort virus, gezellig en goed voor je sociale vaardigheden.”

Komen jullie veel vrijwilligers te kort?

,,We hebben normaal gesproken zo’n honderd vrijwilligers nodig, we zitten nu op ongeveer zestig mensen. Er zijn dit jaar heel veel aanmeldingen, ongeveer vijfhonderd, veel meer dan normaal. Geen idee waarom. Misschien omdat veel mensen toch in eigen land blijven of misschien net terugkomen van vakantie. Maar als we ze niet vinden, moeten we de extra animo nee verkopen. Dat wil je niet, vooral niet voor de jeugd. Vandaar onze oproep: kom helpen, het is gezellig!”

Wie zoeken jullie?

,,Actieve mensen die houden van gezelligheid, enthousiast zijn en kinderen een lach op hun gezicht willen toveren. En je moet een hamer en spijker vast kunnen houden. We willen in ieder geval allemaal hetzelfde: de kinderen een leuke week bezorgen. Schrijf je in via timmerdorpgorinchem.nl.”

