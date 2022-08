Timmeren maar! Nieuwendijk kan weer aan de slag met hout en spijkers tijdens Timmerdorp

MET VIDEO Vrouw (35) uit Veenendaal vermist na aanvaring met plezier­boot op Lek, zoekactie bij daglicht hervat

Op de rivier de Lek bij Lopik en Ameide zijn vrijdagavond twee boten met elkaar in aanvaring gekomen. Een 35-jarige vrouw uit Veenendaal, naar wie massaal werd gezocht na de botsing op het water, wordt nog steeds vermist. De zoekactie is vrijdagavond even na 22.30 uur gestaakt en is vanochtend weer hervat.

