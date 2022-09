Tip zorgt voor aanhouding van duo fietsendieven in Gorcumse binnenstad

BINNENKIJKEN Charlotte (24) woont in een boerderij aan de Lekdijk, maar het is nog de vraag of die kan blijven staan

Naar een kinderboerderij hoeft ze niet met haar zoontjes, want sinds een half jaar heeft Charlotte Stout (24) haar eigen boerderij aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Het is het ouderlijk huis van haar man Wilbert, die al van kleins af aan als hobby dieren fokt en meeneemt naar shows.

10 september