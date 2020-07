To werd in 1945 kaalgeschoren en mishandeld door haar dorpsgenoten: ‘Maar ze was helemaal geen moffenmeid’

Dolblije bewoners verpleeg­huis hangen ballonnen op: eindelijk is bezoek weer welkom

16:47 Ein-de-lijk kunnen ze weer bezoek ontvangen in Open Vensters in Ameide. Dolblije bewoners hebben om dat te vieren het gebouw versierd met ballonnen en slingers. Afgelopen maanden was het verpleegtehuis dicht vanwege corona. Nu de locatie besmettingsvrij is, is bezoek weer mogelijk.