Toch douchen en naar de wc tijdens de verbouwing van je badkamer? Richard (23) heeft de oplossing

Waterschap gaat gefaseerd maaien: ‘Beter voor de dieren’

Waterschap Rivierenland maait in mei en juni in de Alblasserwaard en Vijfheerenlandende bermen van wegen buiten de bebouwde kom, voor de verkeersveiligheid. Nieuw is dat dit in fases gebeurd, omwille van de dieren.

1 mei