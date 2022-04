Toch toestemming voor huisvesten 132 arbeidsmigranten in Wijk en Aalburg

Bureau speurt naar verborgen arbeidsmigranten in Altena, want ze zijn nog niet allemaal in beeld

Versneld

Het plan voor het huisvesten van tijdelijke buitenlandse werknemers aan de Kromme Nol in Wijk en Aalburg was ook zo'n project dat ‘on hold’ werd gezet, maar het college van burgemeester en wethouders is van mening dat er enige haast gebonden is en er niet kan worden gewacht totdat er nieuw beleid is gemaakt. Daarom wil het nu een zogenoemde omgevingsvergunning verlenen.

Dat besluit wordt ingegeven door het feit dat de aanvraag al in augustus vorig jaar is ingediend, volledig uitgewerkt is en naar de beoordeling van het college in overeenstemming is met de regels. Ook heeft de aanvrager voldoende aangetoond dat er behoefte bestaat om 132 arbeidsmigranten te huisvesten. Het bedrijf heeft namelijk 125 werknemers in dienst binnen de gemeentegrenzen. Bovendien heeft de gemeente Altena voor deze locatie in 2020 al van het Rijk een uitkering ontvangen om versneld huisvesting te regelen.