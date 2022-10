Toch vergunning voor 274 arbeidsmigranten, maar Altena ‘had het graag anders gezien’

De huisvesting van maximaal 274 arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders van Altena zijn van plan een vergunning hiervoor te verlenen aan glastuinbouwbedrijf Middenweg Agro BV.

Het college van burgemeester en wethouders hebben dat vrijdagochtend laten weten; de inwoners van Andel zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht. Vanuit de inwoners is eerder bezwaar gemaakt tegen een dergelijke grootschalige huisvesting.

Omwonenden hadden geen moeite met de herkomst of achtergrond van de arbeidsmigranten, maar stelden wel dat het dorp niet is opgewassen tegen een bevolkingsgroei van meer dan 10 procent. ‘Andel heeft op dit moment 2470 inwoners, met een gemiddelde groei van 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor’, schreven bewoners in een brandbrief. ‘Door het toevoegen van 274 extra inwoners is er een exponentiële groei van ruim 11 procent van het totale aantal inwoners van het dorp. Belangrijk in dit geval is om te bepalen of het dorp Andel opgewassen en voorbereid is op een buitenproportionele groei van het inwonersaantal’.

Ook schreven ze er bang voor te zijn dat het niet bij 274 arbeidsmigranten blijft, maar dat er uiteindelijk meer nodig zijn. Diezelfde vrees sprak de VVD in Altena al eens uit, omdat er volgens de partij geruchten gingen dat er vijfhonderd arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel komen wonen.

‘274 echt het maximum’

Dat het college toch de vergunning wil verlenen is het gevolg van de juridische procedure die het bedrijf aanging. Het wilde aanvankelijk de aanvraag van het bedrijf ‘buiten behandeling’ stellen, omdat de ingediende stukken onvolledig zouden zijn. De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie zag dat echter anders, met als gevolg dat het college de aanvraag toch moest behandelen. Omdat de aanvraag op het moment van indienen paste binnen het geldende bestemmingsplan, had het college weinig keus dan de vergunning te verlenen.

Quote Wij hadden graag gezien dat een andere uitkomst mogelijk was geweest Gemeente Altena

In de brief aan de inwoners benadrukt het college dat het aantal van 274 echt het maximum is. Het bestemmingsplan is namelijk na de aanvraag hiervoor aangepast. Dit betekent ook dat een verdubbeling van het aantal, zoals het bedrijf heeft aangegeven over een paar jaar te willen, niet meer kan.

Zorgen van inwoners

Het college zegt de zorgen van de Andelse inwoners te kennen en te begrijpen. Het belooft een nadrukkelijk beroep op het bedrijf te doen om in de uitwerking van de plannen rekening te houden met die zorgen, en waar mogelijk een oplossing te vinden voor hun bezwaren.

De afgelopen maanden heeft het college, zo zegt het, vele gesprekken met betrokkenen gevoerd en juridisch advies ingewonnen. ,,Wij hadden graag gezien dat een andere uitkomst mogelijk was geweest.”

Binnenkort kunnen belanghebbenden gedurende zes weken een zienswijze indienen. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

‘Veel zienswijzen indienen’

In een reactie op het besluit noemt Ellen van Bergeijk, mede namens andere inwoners, nog eens de bezwaren tegen het plan. ,,De grootschaligheid, de oneigenlijke onderbouwing van de behoefte van de capaciteit in medewerkers en de omgekeerde volgorde: eerst de huisvesting realiseren en pas na vijf jaar starten met de bouw van de kassen. Maar ook vanwege de leefbaarheid van ons dorp in relatie tot de voorzieningen en de verkeersveiligheid die in 2018 voor het laatst is onderzocht.”

Nu iedereen in Andel is geïnformeerd over het voorgenomen besluit, lijkt het er volgens Van Bergeijk bijna op dat de gemeente graag wil dat er veel bezwaren worden ingediend.

