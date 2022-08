Toekomst Visserijmuseum hangt af van nieuwe bestemming benedenverdieping Arsenaal

Het Visserijmuseum in Woudrichem bestaat volgend jaar vijftig jaar. Dat jubileum gaat het museum wel halen. Maar als er geen nieuwe inkomsten komen, is de toekomst onzeker.

Al twee jaar staat de benedenverdieping van het pand het Arsenaal leeg, daarom is het museumbestuur driftig op zoek naar een nieuwe bestemming.

Woensdag 17 augustus was er een tweede inloopspreekuur voor iedereen die ideeën heeft voor de toekomst van het Arsenaal. Op de bovenverdieping zetelt het museum. Beneden zat voorheen evenementenorganisatie Arjan van Dijk. Die zegde net voor de coronatijd de huur op. Een nieuwe huurder is hard nodig, want de ongeveer 4000 euro per maand huurgeld vormde voor het Visserijmuseum de belangrijkste inkomstenbron.

Quote Het moet niet te lang meer duren Rebecca Nabbink, Bestuurslid van het Visserijmuseum

Uitmarkt Altena

Sporadisch wordt het historische gebouw besproken voor vergaderingen of evenementen (zoals op 10 september de Uitmarkt Altena), maar dat levert niet genoeg op. ,,We kunnen nog wel even vooruit, maar het moet niet te lang meer duren”, aldus Rebecca Nabbink, bestuurslid van het Visserijmuseum. Het is voor het bestuur van groot belang dat de benedenlaag verhuurd wordt. Zo is het idee gelanceerd om in het Arsenaal een infocentrum over de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vestigen. ,,Maar er is nog niets concreet”, aldus Rebecca Nabbink.

In overleg met de gemeente is onderzoeksbureau Lysias Advies ingeschakeld om alle gedachten over de toekomst van het pand te verzamelen, en hier een advies over te formuleren. Woensdag 17 augustus kwamen ongeveer tien mensen naar het spreekuur waar onderzoekers van Lysias hun ideeën noteerden. Dit najaar moet het adviesrapport van Lysias Advies klaar zijn. ,,Afhankelijk van wat het rapport oplevert, kan het nog wel een jaar of langer duren voordat een nieuwe bestemming gerealiseerd is”, aldus medebestuurslid Hans van Vianen.

