Topdrukte bij de VVV: ‘Maarten, Sis en Vincent gaven het laatste zetje voor ons bezoek aan Gorinchem’

Het Van Rossem-effect is duidelijk merkbaar bij de VVV en Mooi Gorinchem Citymarketing. ,,Deze ochtend hebben we al weer tientallen mensen aan de balie gehad’’, zegt Marion Levering, coördinator van de VVV. ,,Enkelen van hen vertelden spontaan dat ze zaterdag ‘Hier zijn de Van Rossems’ hebben gezien en dat ze daarom nu hier in de stad zijn. We hebben helaas geen tijd om aan iedereen te vragen waarom ze voor Gorinchem hebben gekozen. Daarvoor is het te druk.’’