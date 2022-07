Tropisch warm in de regio: zwembad in Gorinchem vol, gesloten winkels 44.2 graden Celsius op Merwedebrug

Het Caribabad in Gorinchem is vol. ,,Gezien de drukte laten wij sinds 12:00 uur geen mensen meer toe”, laat het zwembad weten. ,, Als het einde van de middag rustiger is kunnen we wellicht weer mensen toelaten.” Het bad vraag mensen de pop-up op de website in de gaten te houden voor de laatste informatie.

Op de snelwegen loopt de temperatuur ook flink op, zo blijkt uit de wegenkaart van Rijkswaterstaat. Op de Merwedebrug op de A27 tikt de thermometer om 13.00 uur 44.2 graden Celsius aan. Dat levert vooralsnog geen problemen op. In de zomer van 2020 liet Rijkswaterstaat de klep inkorten, omdat deze door tropische temperaturen klem kwam te zitten. Alleen koelen met rivierwater hielp niet meer. Vrachtwagenchauffeur Tonnie uit Werkendam kreeg een stukje van de brug.

Waarschuwing ProRail

Vervoersmaatschappij Qbuzz waarschuwt reizigers op de MerwedeLingelijn dat door de hitte er problemen kunnen ontstaan op de spoorlijn. Ze neemt die waarschuwing over van spoorwegbeheerder ProRail. Deze ochtend had Qbuzz al te kampen met een defecte trein op de lijn, maar dat probleem is inmiddels verholpen.

ProRail waarschuwde maandag al: ,,De brandende zon zorgt voor veel hitte. Ook in trein- en spoorsystemen lopen de temperaturen dan flink op. Dat kan tot storingen leiden. Met preventief onderhoud en inspecties proberen we dat te voorkomen. Ook monitoren we als spoorsector onze systemen voortdurend en grijpen zo snel mogelijk in als er problemen optreden. De hitte kan ook voor ongemak voor reizigers zorgen. Neem daarom water mee als je met de trein reist.’’

Modderbad voor Kees

De dieren in het natuurcentrum in het Gijsbert van Andelpark blijven gewoon thuis en ontvangen vandaag geen bezoek. De medewerkers houden vandaag de poort dicht. ,,Voor het welzijn van de dieren’’, zo meldt het Natuurcentrum Gorinchem op Facebook. En de medewerkers tippen om het voorbeeld van varken Kees te volgen: die neemt een lekker modderbad.

Ook kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam is vandaag gesloten. Vrijwilligers blijven wel in de weer met het verzorgen van de dieren, vertelt voorzitter Jan Botters. ,,We zorgen dat de dieren continu voldoende drinkwater en schaduw hebben. De meeste vogels zaten al opgehokt in verband met de vogelgriep. In de konijnenwei hebben we extra schaduw gecreëerd en de ganzen zoeken het water op.”

Volledig scherm Varken Kees geniet van zijn modderbad. © Natuurcentrum Gorinchem

Voor wie verkoeling zoekt, maar geen modderpoel zoals Kees bij de hand heeft, kan terecht bij de vele watertappunten in de regio. In vrijwel elk dorp in de Alblasserwaard heeft drinkwaterbedrijf Oasen een watertappunt geplaatst. ,,Deze zijn speciaal ingericht voor het vullen van bidons en flessen met kraanwater. Dat is goed voor het milieu én makkelijk voor bezoekers. Zo willen we het hergebruik van flessen en bidons stimuleren en de plastic afvalberg van flesjes verminderen’’, aldus Oasen.

Gratis drinkwater

In de Gorcumse binnenstad zijn meerdere watertappunten te vinden met gratis drinkwater. Maar wie er vanmiddag om een boodschap wil gaan, loopt het risico dat winkels de deuren hebben gesloten. Een aantal winkeliers sluit in de middag vanwege de hitte. Het is verstandig om vooraf te checken of je niet voor een dichte deur staat. Ook in andere plaatsen in de regio melden winkeliers dicht te zijn in de middag.

De winkels bij de glasblazerij en het Nationaal Glasmuseum in Leerdam blijven wel open. Maar de glasblazerij is vanmiddag dicht. ,,Wegens de aangekondigde extreem hoge temperaturen zullen de werkzaamheden op de werkvloer in de glasblazerij om uiterlijk 13.30 uur gestaakt worden”, aldus het Nationaal Glasmuseum.

‘Neem je eigen parasol mee’

Waar medewerkers juist alle zeilen moet bijzetten deze dag, zijn de zwembaden in de regio. Waaronder het Carbibabad in Gorinchem. Daar was het maandag ‘redelijk chill, zonder grote problemen’, aldus directeur Rob Koster. Vandaag is daar extra personeel aanwezig, de bezoekersstroom wordt ieder uur gemonitord en bij een aantal boven de 1500 mensen wordt bekeken of het niet te vol wordt. En dat is sinds 12.00 uur het geval.

,,Er zijn schaduwdoeken, maar waarschijnlijk niet genoeg voor iedereen. Neem daarom lekker zelf je parasolletje mee. Drink genoeg, smeer je goed in, let een beetje op elkaar en wees een beetje lief voor het personeel dat komt werken vandaag”, aldus Koster.

IJsjes en voetenbadjes

Ouderen in verpleeghuizen en woonzorglocaties worden nauwlettend in de gaten gehouden, vertelt woordvoerder Mirjam Advocaat van zorgverlener Rivas. IJsjes en voetenbadjes zorgen voor verkoeling, en daarnaast wordt er met cliënten besproken of ze behoefte hebben aan een douche of wasbeurt. ,,En we delen koude washandjes uit en ijszakken of voetenbaden. Ook zetten we ventilatoren en mobiele airco’s in. Die zetten we niet kouder dan 22 graden, anders is de overgang te groot”, aldus Advocaat.

Het personeel let er volgens haar ook op dat de cliënten voldoende drinken en uit de zon blijven, zich niet te veel inspannen en luchtige kleding dragen. ,,De medewerkers adviseren we een iets lager tempo aan te houden en iets vaker een break te nemen, al is het maar om vaker een glas water te drinken.”

Bij locaties van zorgverlener De Lange Wei zijn geplande buitenactiviteiten voor vandaag afgelast, vertelt manager Christine Verhoeven. ,,We hadden bijvoorbeeld een stranddag en avondwandeling gepland, maar dat kost met dit weer veel te veel inspanning.” De simpele buitenactiviteiten zijn naar binnen verplaatst, vertelt ze. ,,Ook bij ons krijgen cliënten een ijsje en een voetenbadje, maar dan wel binnen bij de airco en niet op het terras.”

