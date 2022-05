Twee keer beklom Arie (64) de Alpe d’Huez met ‘zijn’ Matty, nu doet hij het ter ere van haar

Hoogzwan­ger werkte Romy in chemiefa­briek, haar baby overleefde dat niet

Hoogzwanger was Romy Hardon toen ze met de giftige stof DMAc werkte in de lycrafabriek van het Dordtse chemiebedrijf DuPont. Zonder handschoenen, mondkapjes of andere beschermende kleding. Haar zoon werd dood geboren. Maandag komt de zaak voor de kantonrechter en hoopt Hardon eindelijk gerechtigheid te krijgen.

7 mei