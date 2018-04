Tweede dode geborgen na noodlottig ongeval bij veerstoep Brakel

De politie gaat uit van een ongeluk. Getuigen vertelden politiemensen dat de auto over de Veerdam reed naar de kade waar gewoonlijk veerpont aanmeert die tussen Brakel en Herwijnen vaart. Vervolgens zagen ze tot hun schrik de auto in de Waal verdwijnen. Ze alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten.

Zo rukte de brandweer Gorinchem met de veertaxi uit en later arriveerde ook de Dordtse blusboot, evenals schepen van Rijkswaterstaat en de politie. In de loop van de nacht troffen ze in het water de Zaltbommelnaar aan. Korte tijd later werd de auto waarin hij zat geborgen.