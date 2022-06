Tweede opvanglocatie voor Oekraïners in Altena gaat open

Aan de Dorpsstraat in Rijswijk wordt maandag 27 juni de tweede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Altena in gebruik genomen. Eerder al opende de gemeente een locatie in Werkendam.

Die is nu voor ruim tachtig procent bezet. Vandaar dat nu ook de tweede locatie aan de Dorpsstraat in Rijswijk geopend wordt. In Rijswijk is ruimte voor veertig vluchtelingen. Veel vrijwilligers hebben zich voor de komst van de locatie ingezet. Vorige week verbleven er in Werkendam 46 vluchtelingen. Voor dertien is er nog plaats.

De sfeer is er goed, schrijven burgemeester en wethouders van Altena aan de gemeenteraad. De vluchtelingen hebben onderling steeds meer contact en ondernemen activiteiten met elkaar. Van de taallessen wordt goed gebruikgemaakt. En in dorpshuis Vlechtwerk wordt inmiddels basisonderwijs gegeven. Er is ook een vrijwilligerscoördinator aangesteld die het aanbod op het gebied van onder meer activiteiten en sport gaat matchen met de vragen en behoeften die bij de vluchtelingen leven.

De opvanglocatie in Rijswijk bevindt zich in de voormalige slaapwinkel Swart aan. Het is volgens de gemeente nog moeilijk in te schatten wanneer en hoeveel Oekraïense vluchtelingen er opgevangen zullen worden. Er komt ook opvang in Wijk en Aalburg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.