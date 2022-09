Twintig duoportretten met een persoonlijk verhaal, dat is de expositie Legale Liefde

DE ONTMOETING Even geen Rivieren­lan­ders te vinden in de Dordogne; maar wel een Brabander, mét een Peruaanse liefde

Kijk, uw verslaggever wil er ook weleens éventjes tussenuit en dus is hij met gierende banden met het vliegtuig naar de Dordogne vertrokken. Een ontmoeting met ‘good old Edgar’, de kok van de camping, heeft weinig met het Rivierenland te maken, maar ja.. Bij gebrek aan beter, zullen we maar zeggen want er zijn geen Rivierenlanders te bereiken hier in de Dordogne.

16 september