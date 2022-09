Uitslaande brand in woning Graaf Albrechtstraat in Gorinchem

Wéér een autobrand in Gorinchem: derde nacht op rij

In de Zakdragerstraat in Gorinchem is vannacht een bestelbus in vlammen opgegaan. Op verschillende plekken in de stad gingen auto's afgelopen weekend in brand op. Het is vandaag het derde geval op rij, en ook hier gaat de politie uit van brandstichting.

5 september