Vacature voor dump detective: ‘Wie wil er trots zijn op het beroep van vuilniswroeter?’

Invoering nieuw afvalbe­leid ‘ernstig onder druk’ door gebrek aan personeel en materiaal

De invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid per 1 januari 2023 staat ‘ernstig onder druk’. Dat heeft het college van B en W in Gorinchem per brief aan de raadsleden laten weten. Reden is het tekort aan personeel bij reinigingsdienst Waardlanden en haar opdrachtnemers en problemen met de levering van materialen.

29 augustus