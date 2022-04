Van Hoorne Entertainment maakt kans op Musical Award: ‘Droom die in vervulling gaat’

Michael van Hoorne is maande­lijks te gast bij Koffietijd: ‘Mijn oma zou trots op me zijn’

Had Michael van Hoorne (41) vijftien jaar geleden gezegd dat hij maandelijks in het programma Koffietijd te gast zou zijn en hij zou je lachend hebben aangekeken. Nu is niets minder waar. Maandagochtend schoof hij voor het eerst aan om te praten over kinderentertainment.

21 december