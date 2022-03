Van kapotte waterkoker tot defect mobieltje: Gorcumse scholieren halen elektronisch afval op

Hardinx­veld­se kerk vangt gevluchte Oekraïners op

In de gereformeerde kerk De Bron in Hardinxveld-Giessendam zijn 21 vluchtelingen opgevangen. Zo'n tachtig procent daarvan is jonger dan 18 jaar, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Ook is er één oudere man onder de Oekraïners die in de crisisopvang zitten.

9 maart