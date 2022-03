‘Van puist naar parel’ De oplossing voor het dreigende Gorcumse mobiliteitsinfarct

Kaas van boerderij uit Noordeloos strijdt in titel 'Lekkerste streek van Nederland’

De boerenkaas van Boerderij Noordelicht uit Noordeloos is één van de drie streekproducten waarmee regio het Groene Hart de titel ‘Lekkerste streek van Nederland’ wil veroveren. Het gaat om de Wilde Weide Kaas Demeter Oude Kaas, die in mei 2020 is bereid uit melk afkomstig van blaarkopkoeien.

20 maart