Vandaal slaat ruit aan diggelen bij atelier in Gorcumse binnenstad en raakt daarbij gewond

VAN NATURE Dankzij de waterrijke Biesbosch overwinte­ren duizenden smienten in Nederland

Door diverse ingrepen in de afgelopen decennia is er veel in de Biesbosch veranderd, maar het is ondanks alles nog steeds een belangrijk wetland. Veel watervogels zoals de smient, strijken er nu met duizenden neer.

2 november