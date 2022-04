‘Vasten en voetballen, de Ramadan Cup is een heerlijke manier om je energie kwijt te raken’

Zo’n 140 spelers verdeeld over zestien teams spelen de komende twee zaterdagen om de Ramadan Cup in sporthal Oosterbliek in Gorinchem-Oost. ,,Moslims en niet-moslims’’, zegt James Moerkerken, secretaris bij zaalvoetbalvereniging ZVG/Cagemax. Samen met Boukrouche en Adem Kahraman zit hij in de organisatie van het zaalvoetbaltoernooi, dat zich in de nachtelijke uren afspeelt.