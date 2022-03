Veel animo voor schoonmaakactie Biesbosch; vaartochten al volgeboekt

Blom is blij met de grote animo voor de schoonmaakactie. ,,Dit soort acties zijn gelukkig populair bij mensen die vaak in de Biesbosch komen. En zeker als ze met de boot kunnen varen. De drie schepen die zaterdagochtend vertrekken vanuit Drimmelen, Dordrecht en Werkendam zijn al helemaal volgeboekt. We zijn blij met iedereen die komt, want er ligt heel veel afval. We hebben vier keer hoog water gehad in twee weken tijd, dus vooral de Merwede-oevers liggen helemaal vol.”