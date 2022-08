Veel interesse voor infomarkt over windturbines op Avelingen: ‘Het is geen gelopen race’

Klimaat gooit fruitteelt in de war: appel- en perenpluk begint eerder door warmte

In een aantal boomgaarden in het rivierengebied is de appel- en perenoogst al begonnen. Door de warmte is het fruit op veel plaatsen sneller gegroeid en daardoor komt de oogst gemiddeld enkele weken eerder op gang. ,,Maar een aantal kilometer verderop is een gebied van 1500 hectare verhageld, dus wij komen goed weg”, vertelt fruitteler Henry van Vrouwerf.

25 augustus