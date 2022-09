Veer tussen Herwijnen en Brakel vaart ook vrijdag niet

DE STARTER Jantine (44) is natuurvoe­dings­ad­vi­seur, mental coach en stresso­loog: ‘Zet je gezondheid op één’

Jantine van Wingerden (44) uit Sliedrecht nam afscheid van haar vaste baan in loondienst en begon in een heel andere tak van sport haar eigen bedrijf: Energievoortien. Nu is zij natuurvoedingsadviseur, mental coach en stressoloog.

12 september