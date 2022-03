Verdwijnt de spoedeisende hulp écht uit Gorinchem en hoe erg is dat? Vijf vragen over de plannen van het kabinet

De acute zorg moet op de schop, vindt minister Ernst Kuipers. De gemeente Gorinchem en het Beatrixziekenhuis in de stad maken zich zorgen. Betekent dit het vertrek van de spoedeisende hulp in de stad? Vijf vragen over de kwestie.

Wat is er aan de hand?

In een Kamerbrief schrijft Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, dat hij de acute zorg wil concentreren. Met minder spoedeisende hulpposten kan de zorg efficiënter worden georganiseerd, vindt hij. Het is niet voor het eerst dat geopperd wordt de eerste hulp in Gorinchem te ‘schrappen’. Eerder ontstond grote ophef over een schets van het kabinet waarin het Beatrixziekenhuis de post zou verliezen. Het leidde tot een handtekeningenactie en Kamervragen.

Hoe staan de plannen er nu voor?

,,De plannen zijn niet nieuw en hebben een lange looptijd’’, zei wethouder Joost van der Geest van de gemeente Gorinchem al. Kortom: die spoedeisende hulp is vandaag of morgen nog niet weg. Toch zijn er grote zorgen bij zowel de gemeente als het bestuur van het Beatrixziekenhuis. Eerder maakten zij hun bezwaren al kenbaar bij het kabinet, maar daarop kregen ze nul reactie.

Volledig scherm Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. © ANP / ANP

Nu volgt een nieuwe brief van de minister. Daarin is geen sprake meer van een ‘schets’, maar wordt toegewerkt naar concrete plannen. Hij wil minder spoedeisende hulpposten en meer ambulances. Voor de zomer hoopt hij het plan concreet te hebben. Daarvoor wil hij met allerlei zorgorganisaties in overleg. Ook gemeenten worden betrokken, belooft hij.

Waarom wil de minister dit eigenlijk?

We worden in Nederland steeds ouder en dus is er steeds meer zorg nodig. Tegelijkertijd is er sprake van een groot personeelstekort in de branche. Er moet dus íets gebeuren om te zorgen dat iedereen de zorg kan blijven ontvangen die hij of zij nodig heeft. Door de acute zorg te ‘concentreren’, kan het personeel efficiënter worden ingezet.

Datzelfde gebeurt nu al bij complexe acute zorg. Mensen die bijvoorbeeld zwaargewond raken, worden direct naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Dat zorgt ervoor dat niet alle ziekenhuizen 24 uur per dag en zeven dagen per week álle specialismen in huis hoeven te hebben.

Wat gaan wij ervan merken?

Als de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis wordt gesloten, moeten inwoners van Gorinchem en deze regio voor acute hulp naar een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht of het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dat betekent niet alleen dat ze daar eerste hulp krijgen, ze worden - als dat nodig is - ook in dat ziekenhuis opgenomen: verder van huis voor patiënt en bezoek.

Quote Wat ons betreft blijft de acute zorg in het Beatrixzie­ken­huis behouden voor Gorinchem en de regio Wethouder Joost van der Geest

Gevreesd wordt dat de impact nog veel groter is dan dat. Want als de spoedzorg vervalt, verdwijnen ook de ic-bedden. En zonder ic-bedden kan er niet meer worden geopereerd of bevallen in het ziekenhuis.

Wat nu?

Wethouder Van der Geest heeft onlangs de gemeenteraadsleden geïnformeerd over de plannen. Hij zegt dat het zaak is de kwestie ‘nauwlettend in de gaten’ te houden. De inzet van de gemeente is duidelijk. ,,Wat ons betreft blijft de acute zorg in het Beatrixziekenhuis behouden voor Gorinchem en de regio.’’

Ook inwoners van deze regio maken zich hard voor het openhouden van de eerste hulp. De petitie ‘Behoud Spoedeisende Hulp Gorinchem’ - die bij de presentatie van de plannen in 2020 werd opgetuigd - heeft inmiddels meer dan 22.000 handtekeningen. De initiatiefnemers laten weten dat de petitie formeel nog moet worden ingediend en dat mensen nog steeds kunnen tekenen. ,,Het is nu vijf voor twaalf.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.