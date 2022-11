Verenigingen trappen carnavalsseizoen af met Elf-Elf-Bal: ‘Weer een echt goede start maken’

Wat gebeurt er op 11-11?

,,Voor alle carnavalsvierders is de datum elfde van de elfde de start van het nieuwe carnavalsseizoen. We maken dan bekend wie als Prins de scepter zwaait over Klaiendam in het nieuwe seizoen. We houden het nog even spannend tot vrijdag of ik voor het zestiende jaar weer prins zal zijn, want het is wel een verkiezing hè. En we presenteren als carnavalsstichting De Klaitrappers vrijdag ook de deelnemers aan de jaarlijkse Kletsmaaiersavond, en wie het Boerenbruidspaar gaat zijn. Het motto voor het nieuwe seizoen weten we al: Ut jukt nog steeds.”

In 2023 weer een gewone carnaval?

,,Ja, zoals het er nu uitziet wel. In 2021 hebben we helaas helemaal geen carnavalsprogramma kunnen vieren. Dit jaar was het een beetje vreemd verhaal vanwege de corona. Het leek heel lang dat er niks mogelijk was, en toen hebben we in krap twee weken tijd een heel programma in elkaar moeten draaien. Dat is goed gelukt, en we hebben een leuke optocht gehad met zelfs nog wat wagens. Maar voor volgend jaar willen we weer een echte goede start maken, nu corona - dat verwachten we tenminste - geen rol meer speelt. Daarom hebben we met alle carnavalsclubkes voor volgende week een vergadering belegd om samen te brainstormen hoe we het volgend jaar willen en hoe we elkaar het beste kunnen helpen.”

Waar zal het dan over gaan?

,,Bijvoorbeeld over de vraag hoe geven we de optocht vorm, heeft iedereen wel een bouwplek want dat is zeker voor de grote wagens altijd weer een probleem. We willen de boel na een wat bijzonder jaar gewoon even goed opstarten, zodat we samen weer een prima carnavalsseizoen maken.”

Het Elf-Elf-bal in café ’t Pleintje begint vrijdag om 21.00 uur.

