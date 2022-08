Verkiezing dragqueens en kings opnieuw in Gorinchem

Ante Joosten uit Wely is als haar alter ego Mason Tonight een van de deelnemers. In het dagelijks leven werkt ze als implementatie consultant, maar sinds 2017 is ze in haar vrije tijd drag king en verkleedt ze zich als man. In 2018 was zij Mister Bodytalk Utrecht. De andere deelnemers zijn Mrs Icy, Scarlet Johenny, Vicky ViQueen en Obelle. Verder zijn er verschillende optredens.