Verliefde tiener betrapt tijdens maken liefdesverklaring met graffiti

Defensie: Militaire radar voldoet aan ‘veilige norm’ en moet echt in Herwijnen, andere locatie duurt te lang

7 februari De veelbesproken militaire radar die het ministerie van Defensie in Herwijnen wil neerzetten, voldoet qua straling aan de veiligheidsnorm voor omwonenden en moet écht in Herwijnen komen. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer. Uit de brief blijkt dat ook Nieuwpoort, Goudriaan en Meerkerk geschikt zijn, maar hem daar bouwen duurt te lang, vindt ze.