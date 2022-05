Verzakte huizen langs de Lekdijk te laat in beeld: ‘Zorgwekkend, problemen veel te lang niet gezien’

Wim Holster vanuit het derde elftal wéér terug in hoofdmacht Woudrichem: ‘Daar hoef ik niet lang over na te denken’

De bijna 36-jarige Wim Holster is er altijd als zijn club Woudrichem hem nodig heeft. De ‘Woerkumers’ zitten - vooral vanwege personele problemen - in de zorgen in 2F. Holster - tegenwoordig speler van Woudrichem 3 - keerde dinsdag in de derby tegen Sleeuwijk met succes voor de vierde keer terug in de hoofdmacht.

