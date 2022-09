Vijfheerenlanden gaat voor plasticvrij vuurwerk: ‘Vuurwerk was ook populair voordat plastic bestond’

Staatsse­cre­ta­ris weer naar Herwijnen, maar tegenstan­ders radar krijgen geen uitnodi­ging

Het ministerie van Defensie gaat opnieuw met inwoners van Herwijnen in gesprek over de plaatsing van een radartoren in het dorp. Staatssecretaris Christophe van der Maat is daarbij. Stichting Niet nóg een radar lijkt te zijn gepasseerd; Edwin Rijkse en Ruben van der Horst zijn niet uitgenodigd.

22 september