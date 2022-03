Vijfheerenlanden houdt live uitslagenavond voor inwoners in Leerdams partycentrum

Gorinchem blijft voorzich­tig: geen publiek welkom op uitslagen­avond verkiezin­gen, te volgen via livestream

In Gorinchem is geen publiek toegankelijke uitslagenavond, aansluitend op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. De gemeente kiest uit voorzorg voor een besloten avond, die inwoners via de livestream kunnen volgen. ,,De coronacijfers lopen nog steeds op.’’

8 maart