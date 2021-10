Vilten, spinnen en wolbewerken om bij te komen van je burn-out: bij Gerti (43) kan het

Noodopvang Gorinchem Hier komt een deel van de vluchtelin­gen uit overvol Ter Apel terecht: ‘Stapelbed is beter dan slapen op een stoel’

22 oktober Een slaapzaal met meerdere stapelbedden of - als ze geluk hebben - een ‘eigen’ kamer met een paar slaapplekken. De driehonderd vluchtelingen wacht zeker geen luxe verblijf in de noodopvang in Gorinchem. ,,Het is allemaal vrij basic, maar het is vele malen beter dan mensen laten slapen op een stoel zoals nu in de opvang in Ter Apel gebeurt.’’