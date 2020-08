Vliegtuig met spandoek cirkelt boven Heukelum: ‘Get well soon! Forza Fabio’

Het vliegtuig met spandoek vloog op initiatief van een bekende van Fabio boven Heukelum. ,,Ik hoop dat dit een steuntje in de rug voor hem is en dat het snel weer beter met hem gaat.’’

Val in Ronde van Polen

Jakobsen kwam enkele weken geleden zwaar ten val in de Ronde van Polen. Hij onderging vervolgens een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Vorige week keerde de wielrenner terug naar Nederland .

Het nieuws over de crash sloeg in Heukelum in als een bom. ,,Iedereen was er stil van. Heukelum is klein, iedereen kent iedereen. Veel mensen zijn bevriend met Fabio, zijn zus of zijn ouders. Verschrikkelijk”, vertelde plaatsgenoot Arjan van der Drift een dag na de val.