Vluchtelingen nog twee jaar langer in oud belastingkantoor Gorinchem: ‘Zet COA onder druk’

COA op zoek naar pand voor opvang van vluchtelin­gen: diverse vastgoedei­ge­na­ren hebben al bezoek gehad

Het COA is druk aan het zoeken naar panden in Gorinchem waar ze opvang voor 150 vluchtelingen kan realiseren. Diverse vastgoedeigenaren hebben al bezoek gehad. Het COA kan ook ineens wel leven met de limiet die door de gemeenteraad van Gorinchem is gesteld aan een opvang voor kansrijke vluchtelingen. Geen 300 vluchtelingen onder één dak, maar ‘slechts’ 150.

11 november