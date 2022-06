Voedselbank Gorinchem is weer een jaar ‘voedselveilig’

Altena straks een hoop brede scholen rijker

Altena is in de nabije toekomst drie brede scholen rijker. Het gaat om uitbreiding en verbouwing voor school Het Baken en Trema kinderopvang in Werkendam, nieuwbouw voor basisschool Henri Dunant en Trema Kinderopvang in Wijk en Aalburg en nieuwbouw voor Het Fundament en Camelot Kindercentrum in Genderen.

