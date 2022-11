Vol verwachting klopt ons hart! Stuur jouw foto van de intocht op

OVER DE TONG Koffie, cocktails en een ‘uitbuik’ brunch bij Jimmy: ‘Hippe spot in een bijzonder winkelcen­trum’

De ballonnen worden opgeblazen voor een babyshower, wandelaars nemen pauze, verliefde stelletjes nippen aan een cocktail. Dit is dé plek voor koffieleuten, zoetekauwen en brunchfanaten: we zijn deze middag bij Jimmy Coffee in Gorinchem-Oost.

9 november