Voor het eerst sinds 1954 gaat de Ronde van Hank niet door: ‘Je wilt geen risico’s nemen’

Even vragen aanHet is sinds het begin van de wielerronde in 1954 nog niet voorgekomen dat het spreekwoordelijke rondje om de kerk in Hank niet door kon gaan. Maar wegwerkzaamheden gooien voor de editie van dit jaar roet in het eten. De hoop is nu gevestigd op het doorgaan van de kermis. Organisator Ronald Krijnen vertelt.

Waarom gaat de ronde niet door?

,,Door de wegwerkzaamheden ligt een belangrijk stuk van het parcours open. We hadden in de route een doorsteek kunnen maken, maar dan bleef er wel een heel klein rondje over. Onze ronde van normaal 1260 meter zou dan ineens 800 meter worden. Hoe aantrekkelijk is dat nog, kun je je afvragen. Het zou er ook niet veiliger op worden, want in plaats van lange lijnen krijg je meer bochten, zoals een U-bocht op 150 meter van de finish. Dan gaan renners alles op alles zetten als ze door de bocht komen. Je wilt hier geen grote risico’s nemen, veiligheid staat voorop.“

Waren er geen alternatieven denkbaar?

,,Een alternatieve route vinden is makkelijker gezegd dan gedaan. In het centrum zit je bij het opschuiven van het parcours ook met straatmeubilair, drempels en andere obstakels, buiten het centrum kun je ook niet zomaar alles afsluiten, zeker niet als je als Hank in de zomerperiode als poort naar de Biesbosch fungeert.”

En nu alle ballen op de kermis in hetzelfde weekend?

,,De kermis vindt altijd in hetzelfde weekend als de wielerronde plaats, op de tweede zondag in september. We staan in nauw contact met de gemeente en ze hebben ons toegezegd dat de kermis door kan gaan, maar het wordt spannend. De bouwvak komt ertussendoor en het kerkplein moet dan wel dicht liggen. Mocht dit niet lukken, dan hopen we tijdelijk op een andere locatie, zoals naast de scholen. In 2023 hopen we dat alles weer bij het oude is en dan gaan we weer flink uitpakken.”

