Voor tweede nacht op rij autobrand in Gorinchem

Voor de tweede nacht op rij is er in Gorinchem een auto in vlammen opgegaan. Aan de Weverstraat in Gorinchem stond een auto volledig in brand toen de brandweer in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 september rond half zes kwam blussen. De politie doet onderzoek naar brandstichting.