Voorlopig geen cameratoezicht bij station Boven Hardinxveld, wél gesprek met omwonenden

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is vooralsnog niet van plan mobiele camera’s te plaatsen bij station Boven Hardinxveld. Wel gaat ze samen met de politie en omwonenden in gesprek over het herstel van het vertrouwen.

Volgens bewoners van de Parallelweg is er sinds een half jaar een toename te zien van de overlast op en rond het station. Buitenlandse chauffeurs lopen rondjes, bellen stomdronken aan of vallen Hardinxvelders lastig. Ook zouden ze fietsen stelen en die in de vrachtwagens meenemen.

Verder zouden er vernielingen worden gepleegd bij de fietsenstalling en worden er geregeld feestjes gegeven, waarbij aankomende en vertrekkende reizigers zouden worden geïntimideerd en vrouwelijke reizigers onzedelijk worden betast. Omwonenden zeggen ook dat er drugs verhandeld worden op het parkeerterrein.

Maatregelen

De T@B stelde onlangs schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wilde onder meer weten welke maatregelen de gemeente heeft genomen na de overlastmeldingen en of ze bereid is cameratoezicht in te stellen. Het college constateert echter dat er ‘een verschil zit in het veiligheidsbeeld rondom station Boven Hardinxveld’.

Dat is volgens burgemeester en wethouders wellicht te verklaren doordat er minder meldingen bij de politie of gemeente zijn gedaan dan het aantal werkelijke incidenten dat heeft plaatsgevonden. Volgens Hardinxveld-Giessendam zijn er tussen januari en oktober drie diefstallen gepleegd, is er één melding gedaan van een dronken persoon en is er twee keer gemeld over vernielingen. ,,Er zijn geen meldingen bekend van intimidaties, vuurwerk en een drugsdeal”, laat het college weten.

Dat ziet dan ook vooralsnog geen aanleiding voor camera’s bij het station. ,,We nemen de veiligheid en de veiligheidsbeleving van onze inwoners zeer serieus. We willen dat onze inwoners prettig kunnen wonen in een veilige en leefbare omgeving. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en zullen die verantwoordelijkheid ook nemen als daar aanleiding voor is. Nu is er nog geen sprake van om cameratoezicht in te zetten.”

Geen vertrouwen

Wel heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en bewoners tegenover het treinstation. Daaruit bleek dat zij door negatieve ervaringen met het melden bij de politie ‘geen vertrouwen meer hebben’ in het melden van nieuwe incidenten. Zo zou er bijvoorbeeld sprake van zijn dat de politie niet of te laat kwam na een melding. ,,Dat kan verklaren waarom er bij zowel de gemeente als politie een aantal gebeurtenissen niet bekend is.”

De gemeente wil dat vertrouwen herstellen, zodat de meldingsbereidheid wordt vergroot.

