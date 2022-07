Vrachtwagenchauffeur heeft vals rijbewijs, vlucht rennend over de A15 en belandt in het water

Toezicht­hou­ders Annie en Anke zeggen Caribabad na 30 jaar vaarwel: ‘Duizenden zwemdiploma’s bezorgd’

Duizenden kinderen hebben onder de vleugels van toezichthouders Annie de Swart en Anke Boerman hun zwemdiploma verdiend. De dames hebben hele generaties in het diepe gegooid van het Caribabad in Gorinchem - en nu is het na dertig jaar welletjes.

6 juli