Vrachtwagenchauffeur rijdt voor de ogen van politie achteruit over A15 na missen afslag

De hulp komt niet meer elke week in Gorinchem en Molenlan­den en zo wordt de wachtlijst korter

Niet meer wekelijks de huishoudelijk hulp over de vloer, maar eens in de twee weken. Inwoners van Gorinchem en Molenlanden gaan ‘schoonmaakuren’ inleveren zodat anderen die op de wachtlijst zijn beland ook een hulp in huis kunnen krijgen.

23 oktober