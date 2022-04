Vrees dat Gorcumse scholen vrijwillige ouderbijdrage toch verplichten: anders kind niet mee op schoolreisje

Gemeenteraadslid Paulien de Groot vraagt de gemeente om te onderzoeken of deze problemen in de stad spelen. Sinds 1 augustus 2021 mogen scholen de ouderbijdragen niet meer verplichten , maar uit onderzoek van Leergeld Nederland bleek dat dit op veel plekken nog wel gebeurt. ,,Kinderen blijken nu alsnog uitgesloten te worden van activiteiten zoals uitjes, maar ook van bijles, extra huiswerkbegeleiding of tweetalig onderwijs’’, zegt De Groot.

Zij wil daarom van de gemeente weten of bekend is hoe dit in Gorinchem zit. ,,De PvdA Gorinchem wil dat ieder kind, ondanks zijn of haar achtergrond, op elke school kan deelnemen aan de activiteiten die de desbetreffende school organiseert. Is er voldoende zekerheid dat de scholen in de gemeente zich houden aan de nieuwe wetswijziging?’’, wil zij daarom weten.