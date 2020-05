‘Vreselijk om je eigen zoon op een filmpje te zien sterven’

De 25 minuten durende film begint met een beeldvullende foto van de jongen die in mei 2017 het slachtoffer werd van de zogenoemde choking game. De uitdaging daarbij is dat degene zichzelf zo lang mogelijk moet verstikken zonder dat het echt misgaat. Als de dichtgeknepen halsslagader weer wordt losgelaten, raakt degene voor eventjes in een roes. Voor de 16-jarige Tim kreeg de challenge een fatale afloop. In de documentaire is niet alleen zijn foto te zien, maar ook bewegend beeld uit de privécollectie van de familie. Tim met zijn zus op een schommel, Tim op de achterbank van zijn ouders’ auto.