Vroom! Agenten onderscheppen ‘45 km/uur-BMW’ die 140 kilometer per uur kan rijden

Een jaar waarin niets normaal is: wat doet dat met onze mentale gezondheid?

11 januari De coronacrisis heeft vrijwel geen enkel aspect van het dagelijks leven ongemoeid gelaten. Dat merken de geestelijke gezondheidsinstellingen in de regio ook: zowel het soort problemen als de behandeling ervan is veranderd. Bij de crisisdienst voor de jeugd is het aantal aanmeldingen zelfs zo hard gestegen dat de grens bereikt is.