Waardlanden en Avri stoppen met LUKoil: ‘Russische brandstof tanken voelt gewoon niet goed’

Waardlanden en Avri, die onder meer afval inzamelen in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Rivierenland, menen bovendien dat dit besluit passend is in het licht van het Europese sanctiebeleid richting Rusland.

Net als veel andere landen in Europa is Nederland sterk afhankelijk van gas en olie uit Rusland. Twee bedrijven spelen hierbij een grote rol: Gazprom en LUKoil. Vanwege de huidige situatie die Rusland heeft veroorzaakt, willen overheden van de contracten met deze bedrijven af. Zo willen meerdere gemeenten en provincies het energiecontract met Gazprom opzeggen.

Waardlanden en Avri hebben weliswaar geen contract met Gazprom of LUKoil, maar nemen wel brandstof af van LUKoil. Dat heeft landelijk 69 tankstations, waarvan er dertien in het werkgebied van Waardlanden en Avri liggen. Zo zijn er tankstations in Gorinchem en in Hardinxveld-Giessendam. De prijzen van de brandstof zijn daar doorgaans lager dan bij andere tankstations.

Inzamelpunt voor goederen getroffen Oekraïners

,,We zijn deze week op ons Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland begonnen met een inzamelpunt voor goederen voor de getroffen inwoners van Oekraïne. Dan voelt het gewoon niet goed dat we Rusland tegelijkertijd blijven steunen door bij LUKoil te tanken”, stelt Waardlanden-directeur Hans van den Brule. ,,Ik vind dat we als reinigingsdienst een sterk signaal mogen afgeven. Zolang we Russische brandstof afnemen, dragen we bij aan de financiering van het huidige Russische regime. Dat willen we niet en daarom stoppen we er vandaag mee.”

Van den Brule zegt dat andere afvalinzamelingsbedrijven hen van harte ondersteunen: ,,We hopen dat het bedrijfsleven en particulieren ons voorbeeld volgen.”

Quote LUKoil heeft al opgeroepen tot een onmiddel­lij­ke beëindi­ging van het gewapende conflict Els Ruysen, LUKoil West-Europa

In een reactie laat de directie van LUKoil weten niet blij te zijn met de oproep van de twee afvalinzamelaars: ,,Een oproep om niet meer te tanken bij LUKoil treft immers de hele organisatie in de Benelux en nog meer alle medewerkers van Lukoil Nederland, die al jarenlang hun uiterste best doen om hun klanten van dienst te zijn. LUKoil staat bovendien niet op de sanctielijst en is geen Russisch staatsbedrijf”, laat woordvoerster Els Ruysen weten.

Volgens haar heeft de moedermaatschappij eerder deze maand al ‘een duidelijke positie ingenomen’. ,,Het bedrijf heeft zich uitgesproken voor vrede en opgeroepen tot een onmiddellijke beëindiging van het gewapende conflict. LUKoil is daarmee het eerste grote Russische bedrijf dat zich durft uit te spreken tegen de invasie van Oekraïne door Rusland.”

Ruysen stelt verder dat het niet uitgesloten is dat ook andere oliemaatschappijen Russische olie verkopen: ,,Zo is de olie die in de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen wordt aangevoerd, afkomstig uit Rusland, het Midden-Oosten, Afrika en andere gebieden. Vervolgens wordt die olie verwerkt in regionale raffinaderijen en verkocht aan verschillende olie- en petrochemische maatschappijen, om dan uiteindelijk terecht te komen in de tankstations van de verschillende merken. Dit houdt in dat alle olieproducten, onafhankelijk of deze door LUKoil of door een andere oliemaatschappij worden verkocht, deels afkomstig kunnen zijn uit Rusland. De klant tankt dus meestal een mix van verschillende crudes in zijn brandstoftank, ongeacht bij welk merk hij tankt.”

Volledig scherm Een tankstation van LUKoil aan de Newtonweg in Gorinchem. © Google Street View

