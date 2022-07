Waarom bezuinigen op welzijn oliedom is

En als ik dan lees dat er nooit een diep inhoudelijk gesprek is geweest over de projecten dan lijkt het erop of ambtenaren en bestuurders het welzijn van hun burgers niet erg serieus nemen. Wat men niet beseft, is dat korten op jeugdzorg en welzijn uiteindelijk gruwelijk afgestraft gaat worden. Mensen in nood doen gekke dingen, jongeren voor wie geen aandacht is, vluchten in drugs of verdienen snel geld in de criminaliteit.