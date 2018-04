Wandelen door alle 20 plaatsen van nieuwe gemeente Altena

College van Zederik: Buurt niet informeren over zorgboerde­rij was fout

26 april Het college van Zederik had de buurt duidelijker moeten informeren over de nieuwe zorgboerderij BijBram aan de Broekseweg in Meerkerk. De nieuwe bestemming van het pand van de omstreden, reeds gesloten stichting Jedidja is niet overlegd met de buurt. ‘Dat is helemaal fout gegaan’, erkent wethouder Arie Donker (Zorg).