Wandelpark De Lankert, schoolmoestuin en crossbaan door en voor Eethen

Nét opgeknapt elektrici­teits­huis­je in Arkel vol gekrast met hakenkrui­zen; politie zoekt dader

Aan de Smalzijde in Arkel heeft Stedin het elektriciteitshuisje onlangs opgeknapt, maar die metamorfose hield niet lang stand. Een of meerdere personen hebben het huisje alweer beschadigd door er hakenkruizen in te krassen en tegels stuk te gooien.

17 mei