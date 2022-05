Wat doen we met de 50 miljoen?

Bij Sliedrecht begon het gezeur. ‘Pa-hap, hoe lang is het nog?’ Vader sprong in de correctie modus: ‘Nee Joost, je moet zeggen hoe ver is het nog, of hoe lang duurt het nog en dus niet: hoe lang is het nog.’ Ik zag hoe zijn woorden het ene oor in en het andere weer uit vlogen.