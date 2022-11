Waterschapsbelasting stijgt met ongeveer dertig euro per gezin door klimaatmaatregelen en stijgende prijzen

Kun je wat rekenvoorbeelden tegen?

,,In het gebied van Waterschap Rivierenland stijgt de belasting van een alleenstaande huurder met twaalf euro tot 189 euro in 2023. Een gezin met eigen huis (WOZ-waarde 400.000 euro) betaalt in 2023 488 euro, 32 euro meer dan in 2022. In het gebied van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag in 2023 voor een gemiddeld gezin met huurwoning 370 euro, 24 euro meer dan in 2022. Een gemiddeld gezin met eigen woning (WOZ-waarde van 400.000 euro) betaalt in 2023 584 euro, 32 euro meer dan in 2022.”